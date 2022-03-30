الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

وفي بداية حديثه تمنى الرجوب التوفيق للمشاركين في الدورة، متمنيا النجاح لهم، وأن يكونوا على قدر من الاعتداد والاعتزاز لتسخير ما تعلموه في خدمة مجموعاتهم الكشفية بشكل خاص وبالكشافة الفلسطينية بشكل عام، ويكون ذلك من خلال الأداء المعبر والانتماء الصادق، لرسالته ورسالة الكشافة.





وتابع نحن دخلنا في مربع إعادة النظر في المنظومة وفي الهيكل والأداء والآليات والأشخاص، بهدف بناء مؤسسة كشفية تستند على الانتماء الوطني ورسالة الكشافة التي نفتخر ونعتز بها صاحبة الإرث الوطني.





وأضاف كنت أتمنى مشاركة جميع الأخوة والأخوات من المحافظات الجنوبية، إلا أن الاحتلال أصر مرة أخرى على عرقلة مشاركتهم في هذه الدورة، متمنيا أن تعقد الدورة المقبلة في المحافظات الجنوبية.



رام الله - دنيا الوطنتفقد الفريق جبريل الرجوب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب والتي تعقد في مركز الشهيد صلاح خلف في الفارعة في الفترة من 27.3.2022 ولغاية 2.4.2022.