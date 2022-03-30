شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  في بيان لها بمناسبة  يوم الأرض على حق شعبنا الفلسطيني في أرض وطنه وتصديه لمخططات الضم والاستيطان ومنظومة الاحتلال و التمييز العنصري.

وأشارت إلى أن  يوم الأرض يجسد وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الوطن والشتات ويعبر عن إرادة النضال لإنهاء منظومة الاحتلال والتمييز العنصري ( الأبرتهايد)  في كل فلسطين.

وجددت حركة المبادرة عهد الوفاء لشهداء شعبنا، وفي طليعتهم شهداء يوم الأرض، الذي هبت فيه جماهير الشعب الفلسطيني عام 1976 في سخنين الباسلة و في كافة أنحاء فلسطين.

وأكدت المبادرة مواصلة الشعب الفلسطيني مقاومته الشعبية الباسلة   للتصدي للمشاريع التصفوية و لإسقاط محاولات فرض الضم والأسرلة والتهويد التي يحاول غلاة المتطرفين في دولة الاحتلال الفاشية  تنفيذها وفق مخططاتهم العنصرية.

وتوجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية للفلاحين والمزارعين البواسل الصامدين في أراضيهم رغم ما يتعرضون له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وآخرها قطع الأشجار في القرى الفلسطينية وتدمير المشاريع الإنسانية في ما يسمى مناطق (ج).

ودعت إلى تعزيز التكافل الاجتماعي لإسناد العوائل والأسر المعوزة، وأكدت  على أهمية توفير مقومات دعمهم واسنادهم وكذلك تعزيز صمودهم ودعم منتجاتهم الوطنية ومقاطعة منتجات الاحتلال.

وأكدت المبادرة الوطنية أن الوفاء الجاد للأرض و للشهداء يتطلب تحقيق  الوحدة الوطنية والالتفاف حول إستراتيجية وطنية كفاحية موحدة لإسقاط المخططات الرامية لطمس وشطب قضيتنا الوطنية العادلة وفي مقدمتها ما يسمى بـ صفقة القرن ومشاريع التطبيع. 

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في &#34;فجر سيف القدس&#34; بالأقصى الجمعة القادم

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في "فجر سيف القدس" بالأقصى الجمعة القادم

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

مشعل: لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين وعدونا بحالة انحدار

مشعل: لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين وعدونا بحالة انحدار

إعلام إسرائيلي: خمسة تحذيرات تشير لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة اعتباراً من الليلة

إعلام إسرائيلي: خمسة تحذيرات تشير لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة اعتباراً من الليلة

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في &#34;فجر سيف القدس&#34; بالأقصى الجمعة القادم

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في "فجر سيف القدس" بالأقصى الجمعة القادم

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

محمد مصطفى: علينا العمل على استنهاض شرائح مهمة من المجتمع الفلسطيني

محمد مصطفى: علينا العمل على استنهاض شرائح مهمة من المجتمع الفلسطيني

منوعات

شاهد: مي العيدان تكشف عن حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: مي العيدان تكشف عن حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تشن هجوم كبير على منتقديها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تشن هجوم كبير على منتقديها

شاهد: لقاء مفاجئ وغريب يجمع بين منى زكي وأحمد حلمي وبلقيس فتحي

شاهد: لقاء مفاجئ وغريب يجمع بين منى زكي وأحمد حلمي وبلقيس فتحي

شاهد: صلاح عبدالله يقدم إعتذار رسمي لمحمد صلاح

شاهد: صلاح عبدالله يقدم إعتذار رسمي لمحمد صلاح

سعد الصغير يتحدى رامز جلال في برنامجه الرمضاني.. هل سيفوز؟

سعد الصغير يتحدى رامز جلال في برنامجه الرمضاني.. هل سيفوز؟

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بعد هذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بعد هذا الفيديو

ما حقيقة إرتباط طليق منة عرفة بفتاة أخرى بعد إنفصاله الأخير؟

ما حقيقة إرتباط طليق منة عرفة بفتاة أخرى بعد إنفصاله الأخير؟

شاهد كيف إستعرضت ياسمين صبري مهارتها بصيد الطيور

شاهد كيف إستعرضت ياسمين صبري مهارتها بصيد الطيور

شاهد: أحمد العوضي يثير موجة من الضحك بعد هذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي يثير موجة من الضحك بعد هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يناشد جمهوره بسبب أحد معجبيه

شاهد: تامر حسني يناشد جمهوره بسبب أحد معجبيه

عربي

العاهل الأردني لـ&#34;هرتسوغ&#34;: لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

العاهل الأردني لـ"هرتسوغ": لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون

مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون

الأردن: القبض على لص سطا على محطة وقود

الأردن: القبض على لص سطا على محطة وقود

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا