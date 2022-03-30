المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته





وتوجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية للفلاحين والمزارعين البواسل الصامدين في أراضيهم رغم ما يتعرضون له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وآخرها قطع الأشجار في القرى الفلسطينية وتدمير المشاريع الإنسانية في ما يسمى مناطق (ج).





ودعت إلى تعزيز التكافل الاجتماعي لإسناد العوائل والأسر المعوزة، وأكدت على أهمية توفير مقومات دعمهم واسنادهم وكذلك تعزيز صمودهم ودعم منتجاتهم الوطنية ومقاطعة منتجات الاحتلال.



وأكدت المبادرة الوطنية أن الوفاء الجاد للأرض و للشهداء يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والالتفاف حول إستراتيجية وطنية كفاحية موحدة لإسقاط المخططات الرامية لطمس وشطب قضيتنا الوطنية العادلة وفي مقدمتها ما يسمى بـ صفقة القرن ومشاريع التطبيع.



وأكدت المبادرة مواصلة الشعب الفلسطيني مقاومته الشعبية الباسلة للتصدي للمشاريع التصفوية و لإسقاط محاولات فرض الضم والأسرلة والتهويد التي يحاول غلاة المتطرفين في دولة الاحتلال الفاشية تنفيذها وفق مخططاتهم العنصرية.