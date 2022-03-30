"وزارة العمل " تطلق المرحلة الأولى من بناء وتطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنطلق وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، المرحلة الأولى من بناء وتطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، بدعم من مؤسسة التعاون البلجيكي Enable وبالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتنفيذ شركة سبارك، والذي يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية قطاع العمل باعتباره أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحجر أساس في تطوير نظام وطني متكامل لسوق العمل، ليكون النظام أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنظيم ومراقبة سوق العمل.وأشار أبو جيش أن النظام سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنظيم ومراقبة سوق العمل، والتوازن بين العرض والطلب، وسيساهم في مراقبة تطورات سوق العمل من خلال معلومات وبيانات موثوقة لرسم السياسات في خلق فرص العمل، وتخفيض نسب البطالة وتوفير معلومات كمية ونوعية عن القوى العاملة وإتاحتها للمستفيدين، و مساعدة متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية للاستخدام.أضاف أبو جيش ان النظام سيساهم في مساعدة الباحثين عن العمل والتسهيل على أصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم، ومساعدة الطلبة الجامعيين في اختيار تخصصتهم بناءً على احتياجات سوق العمل، وربط سوق العمل الفلسطيني مع الأسواق العربية والإقليمية لمحاولة توفير فرص عمل في الخارج.وأكد أبو جيش، أن الدراسات السابقة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نظام سوق العمل عملت على إعداد خطة شاملة لدراسة الفجوات والإحتياجات الضرورية لتطوير نظام وطني شامل يلبي حاجة السوق الفلسطيني.