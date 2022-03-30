إسرائيل: كابينت يجتمع مساء اليوم وتجنيد 300 من أفراد حرس الحدود للخدمة الدائمة



وأكد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قبل انعقاد الجلسة، أن أجهزة الأمن "ستكسر شوكة موجة الإرهاب الحالية" حتى إذا استلزم ذلك تجنيد آلاف جنود الاحتياط التي سيغمرون الشوارع.





وأضاف أنه أوعز إلى أجهزة الأمن كافة بإجراء الاستعدادات اللازمة، داعيا الإسرائيليين إلى "التطوع لمساعدة الشرطة على توفير الأمن".



وقال وزير جيش الاحتلال، إن "إسرائيل تواجه موجة إرهاب همجية وكما جرى في الماضي فإن مرتكبي هذه العمليات الإرهابية سيواجهون مقاتلين عاقدي العزم محترفين ومواطنين مانعين وسننتصر هذه المرة على الإرهاب كما انتصرنا عليه في الماضي"، وفق زعمه.



وأضاف أن جيش الاحتلال يبذل جهوداً جبارة في المجال الاستخباراتي وينفذ حملة اعتقالات احترازية حيث تم اعتقال خلالها المئات مما وصفهم "نشطاء الإرهاب".



ومن جهته، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، بالتشاور مع مفتش الشرطة العام، كوبي شبتاي، عن تجنيد 300 من أفراد "حرس الحدود" في الخدمة الإلزامية للخدمة الدائمة وكذلك تجنيد المئات من المتطوعين.



ودعا إلى تطوع المزيد من السكان لصفوف الشرطة في أعقاب العمليات الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطنيلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية مساء اليوم الأربعاء، لبحث العمليات التي شهدتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.