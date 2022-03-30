دولي

بعد العمليات الأخيرة.. نفتالي بينت يوجه طلباً للمدنيين المُسلحين

بعد العمليات الأخيرة.. نفتالي بينت يوجه طلباً للمدنيين المُسلحين
جانب من عملية بني براك
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، طلباً للمدنيين المسلحين، وذلك بعد العمليات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل.

ووفق ما نقلت قناة (كان)، فإن بينت قال إنه "يجب على المدنيين المسلحين الآن حمل أسلحتهم لإحباط العمليات".

وقتل نحو 13 إسرائيلياً خلال الأيام القليلة الماضية، في سلسلة عمليات طعن وإطلاق نار ودهس منفصلة في عدة مناطق في إسرائيل.

وكان آخرها عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني من بلدة يعبد في جنين أمس الثلاثاء في منطقة "بني برك" في تل أبيب، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر.

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