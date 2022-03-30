قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بجنين بزعم ضلوعهم بعملية اطلاق النار بتل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة حرز الحدود، اقتحموا، مساء اليوم الأربعاء، قرية يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلوا عدداً من الاشخاص بزعم ضلوعهم في عملية اطلاق النار التي وقعت في حي بني براك بتل أبيب، مساء أمس الثلاثاء، والتي استفرت عن مقتل 5 اسرائيليين.واشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى انه جرى نقل المعتقلين الى جهاز الأمن العام للتحقيق، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه جرى كذلك تخطيط منزل منفذ العملية، ضياء حمارشة، قبل تنفيذ عملية الهدم.