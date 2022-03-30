دولي

الدفاع الروسية: تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية

الدفاع الروسية: تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية أن مستودعات الوقود الواقعة في منطقتي ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكي، استهدفت بصواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف المتحدث أن منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.

وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال معركة جوية في مقاطعة ريفني بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار في أنحاء البلاد خلال يوم.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والصواريخ التكتيكية أصابت 64 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب المتحدث، فإن الاهداف الأوكرانية التي دمرت منذ بداية العملية الخاصة، تضم ️321 طائرة مسيرة، و️124 طائرة حربية و77 مروحية، و214 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و️1752 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، و️184 راجمة صواريخ، و️734 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1640 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

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