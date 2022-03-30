الاحتلال يغلق مدخل قرى بني زيد برام الله ويعتقل شابين بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل قرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المؤدية إلى بني زيد الغربية ومدينة سلفيت وبعض قراها، ومنع مركبات المواطنين من المرور.وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين التي تنتظر في طابور طويل إعادة فتح المدخل.ولفت إلى أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال أجرت عمليات تجريف في أراضي المواطنين من قرية النبي صالح القريبة من المدخل، دون معرفة سبب ذلك التجريف.في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، شابين من بلدة الطور جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.وبحسب الوكالة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سراج ابو اسبيتان وايهاب الهدرة، بعد اقتحام منزلي ذويهما في البلدة.