شؤون فلسطينية

العالول: الإحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الأكبر

العالول: الإحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الأكبر
رام الله - دنيا الوطن
التقى محمود العالول"ابوجهاد" نائب رئيس حركة فتح في مكتبه صباح اليوم رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين أوليفر اوفتشا، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأكد العالول على مسؤولية الإحتلال التي تدفع بحالة من التوتر التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتاج السياسات التي تتيناها حكومة دولة الإحتلال، بما يتخللها من قتل بدم بارد للفلسطينيين وانتهاكات وتهويد للقدس ومقدساتها، وما يواجهه الفلسطينيون من اعتداءات متواصلة من قبل المستعمرين المستوطنين على كامل الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى انه ومنذ بدء العام الحالي استشهد اكثر من عشرين فلسطيني من اطفال وشباب وكبار في السن، وان كل الإحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الأكبر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره المطلوب للجم الإحتلال ووقف سياساتها احادية الجانب التي تقوض فرص وجود الحل على أساس الدولتين.

من جانبه أكد الممثل الألماني على دور بلاده الداعم لحل الدولتين والتزام بلاده بدعم هذا الحل والتغلب على العقبات التي تقف امامه.

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