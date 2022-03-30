رضوان: بالذكرى 46 ليوم الارضي نؤكد تمسكنا بالثوابت الوطنية وحق العودة لا يسقط بالتقادم

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "في الذكرى 46 ليوم الأرض، نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وبتحرير فلسطين من بحرها الى نهرها وبحق العودة وهو حق مقدس فردي وجماعي، ولا يسقط بالتقادم ولا بالاجراءات الاحتلالية".وأضاف رضوان في تصريحات له: "يأتي هذا اليوم مميزا عن السنوات الماضية، حيث الانتصار والمقاومة التي ضربت اركان هذا الاحتلال بالامس في تل الربيع وقبل في بئر السبع والخضيرة، لتؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في المواجهة الشاملة مع الاحتل الاسرائيلي".ووجه القيادي في حركة حماس رسالة الى الاهالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948: "نحن معكم ولن نخذلكم ولن نتخلى عنكم، اليوم تمتزج دماء ابناء شعبنا في 48 و67 دفاعا عن الارض والعرض مع دماء الشهداء الذي يواجهون الاحتلال الاسرائيلي".وأضاف: "اليوم نؤكد على هذه الوحدة الوطنية، وحدة الأرض والشعب والقضية، لنقول أن الاحتلال الى زوال كما التطبيع الى زوال، مستمرون حتى نحرر فلسطين كل فلسطين".