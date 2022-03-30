شؤون فلسطينية

بيني غانتس يوعز بإرسال تعزيزات من الجنود لمساعدة الشرطة

بيني غانتس يوعز بإرسال تعزيزات من الجنود لمساعدة الشرطة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، جلسات تشاورية مع قادة الجيش، تقرر خلالها إرسال تعزيزات عسكرية لمساعدة نشاطات الشرطة في المدن في ظل العمليات الأخيرة.

وترأس رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، جلسة لتقييم الوضع، وبعد القرار باستدعاء قوات عسكرية إضافية الى منطقة خط التماس مع الضفة الغربية.

وتم خلال الجلسة تم بحث الجهود الدفاعية في المنطقة الى جانب تحديد مراحل الاستعداد القادمة. 

كما أوعز رئيس الأركان اتخاذ عدة خطوات عاجلة لتعزيز جهود الدفاع، بالإضافة الى جمع الاستخبارات ورفع جاهزية الجيش على الساحة الفلسطينية.

كما حدد المهام العملياتية المركزية الهادفة الى تعزيز حالة الأمن في الجبهة الداخلية بالإضافة الى تعزيز القوات في منطقتيْ الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة. 

كما أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال، برفع حالة الجهوزية والاستعداد لسيناريوهات تصعيدية مختلفة.

وقام الجيش حتى الان بتعزيز الجبهات المختلفة ب-١٤ كتيبة قتالية بالإضافة الى القناصة والمقاتلين من وحدات خاصة، كما سيتم تعزيز القدرات الاستخبارية وجمع المعلومات.

كما تقرر ان جميع الجنود الذين تم تاهيلهم في درجة التأهيل العسكرية الثالثة سيخرجون الى بيوتهم في الاجازات وهم مسلحون ووفقًا للتعليمات.

وقال كوخافي إن جيش الاحتلال مستعد لسيناريوهات متنوعة وسوف يعمل وفق الحاجة للحفاظ على الحالة الروتينية الطبيعية التي يتمتع بها الإسرائيليون. 

وأضاف أن قوات الجيش منتشرة في حالة جهوزية قصوى على الجبهات المختلفة بهدف تعزيز حالة الأمن للسكان.

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