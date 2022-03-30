العالول: الاحتلال هو الجريمة الأكبر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني





وأكد العالول على مسؤولية الاحتلال التي تدفع بحالة من التوتر التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتاج السياسات التي تتبناها حكومة دولة الاحتلال، بما يتخللها من قتل بدم بارد للفلسطينيين وانتهاكات وتهويد للقدس ومقدساتها، وما يواجهه الفلسطينيون من اعتداءات متواصلة من قبل المستعمرين المستوطنين على كامل الأراضي الفلسطينية.





ولفت إلى أنه ومنذ بدء العام الحالي أستشهد أكثر من 20 فلسطينياً من أطفال وشباب وكبار في السن، وان كل الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الأكبر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.





وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره المطلوب للجم الاحتلال ووقف سياساتها أحادية الجانب التي تقوض فرص وجود الحل على أساس الدولتين.



من جانبه أكد الممثل الألماني على دور بلاده الداعم لحل الدولتين والتزام بلاده بدعم هذا الحل والتغلب على العقبات التي تقف امامه.



رام الله - دنيا الوطنالتقى محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في مكتبه صباح اليوم رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين، أوليفر اوفتشا، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.