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العاهل الأردني لـ"هرتسوغ": لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

العاهل الأردني لـ"هرتسوغ": لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين
خلال اجتماع العاهل الأردني والرئيس الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ضرورة العمل من قبل الجميع لتحقيق السلام، "حتى لا يستمر الفلسطينيون والإسرائيليون بدفع الثمن، وحتى تتمكن المنطقة بأكملها من تحقيق إمكانياتها".

جاء خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، في عمان.

وبين العاهل الأردني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، أن "هذا الصراع قد طال كثيراً، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف".

وأعرب عن إدانة الأردن للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا الأبرياء، "فكل حياة مهمة"، مشيراً إلى الهجمات المؤسفة التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم يوم أمس.

واعتبر الملك عبد الله أن زيارة هرتسوغ فرصة للنقاش العميق حول كيفية المضي إلى الأمام بجهود تحقيق السلام العادل والدائم، وبناء مستقبل يحمل الفرص الواعدة للجميع، يتحقق فيه الأمن المشترك، بعيدا عن الأزمات والعنف.

وأشار إلى أن لدى المنطقة فرصاً كبيرة في التعاون والتكامل الاقتصادي، مضيفاً "لكن لا يمكن أن تكون هذه العملية إقصائية أو أن تقتصر على جانب دون آخر، لنتمكن جميعنا من رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط، ويجب أن يشمل ذلك أشقاءنا الفلسطينيين"، وهو ما يتطلب العمل للحفاظ على التهدئة ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد التأكيد على ضرورة تفادي أية إجراءات قد تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، مشددا على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها.

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي، المضي قدما بالشراكة وبالحوار في سبيل تحقيق السلام والازدهار لمصلحة جميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون.

وبين أن الجانبين يتشاركان بقيم السلام والازدهار بناء على اتفاقية السلام بينهما، ويجب أن نمضي الآن معا للأمام.

وأضاف: أنه علينا الانتقال نحو السماح بممارسة الشعائر الدينية بسلم وأمن وظروف من التهدئة، ونحتاج أن نعمل على تحقيق ذلك، وهو ما نتحاور حوله مع الأردن.

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