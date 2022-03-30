المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تمنح الرئيس عباس قلادة "أبو بكر الصديق"





وسيتسلم الرئيس عباس القلادة في وقت لاحق، وفق مراسم بروتوكولية خاصة، وحضور رسمي.



يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ممثلة برئيسها د. يونس الخطيب، قررت ترشيح الرئيس عباس لنيل هذه القلادة، لما قدمه من خدمات إنسانية جليلة لأبناء شعبه في داخل الوطن والشتات.





جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دورتها (46) التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 30-31 آذار 2022.



يذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (أركو) تمنح قلادة أبو بكر الصديق من الطبقة الأولى والتي تعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها المنظمة العربية لملوك ورؤساء الدول الذين قدموا خدمات إنسانية جليلة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. علماً أن ترشيحات القلادة لا تقبل إلا من قبل الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وعليه تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم القلادة من الطبقة الأولى إلى رؤساء الدول والملوك المكرمين، كما تمنح القلادة مرة واحدة كل سنتين لشخصية واحدة.



و قلادة أبو بكر الصديق منحت العام الماضي لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر " أركو" لجهوده الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



يذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منحت قلادة أبي بكر الصديق في الأعوام السابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت.



رام الله - دنيا الوطنمنحت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الرئيس محمود عباس، قلادة "أبو بكر الصديق" من الطبقة الأولى، تقديرا لجهوده الإنسانية الكبيرة على الصعيدين الفلسطيني والعربي.