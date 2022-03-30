شؤون فلسطينية

الخضري: يجب أن تشكل ذكرى يوم الأرض دافعاً لتحقيق الوحدة الوطنية

الخضري: يجب أن تشكل ذكرى يوم الأرض دافعاً لتحقيق الوحدة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ذكرى يوم الأرض يجب أن تشكل دافعاً لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.

وشدد الخضري في بيان صدر عنه بمناسبة ذكرى يوم الأرض، اليوم الأربعاء، على أن الوحدة الوطنية أساس التقدم وتحقيق المشروع الوطني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال " يوم الأرض ذكرى عزيزة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وثوابته، ومن أجل ذلك يجب أن تتحقق الوحدة الفلسطينية واقعاً عملياً".

وأضاف " انهاء الانقسام خطوة يجب ألا تتأخر أكثر من ذلك، والتحدي في هذا اليوم أن تنهض جميع القوى الفلسطينية من مربع الانقسام إلى مساحات الوحدة الوطنية الشاملة"، داعياً إلى أهمية استثمار كافة الطاقات والإمكانيات لكل قوى شعبنا.

وشدد الخضري على ضرورة وجود رؤية وطنية موحدة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لما لذلك من أهمية قصوى في إعطاء كل مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية الثقة، وضخ دماء جديدة تنهض بالمشروع الوطني.

ووجه الخضري التحية في هذا اليوم لأهلنا وشعبنا في كافة أماكن تواجده في الداخل الفلسطيني والقدس وقطاع غزة والضفة الغربية والشتات.

وأِشار الخضري إلى ما يعيشه شعبنا من معاناة الحصار والإغلاق في قطاع غزة، ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى، والاستيطان وجدار الفصل العنصري في القدس والضفة الغربية، ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الخضري المجتمع الدولي إلى موقف دولي لإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس دون استيطان وجدار وحواجز وحصار.

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