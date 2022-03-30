هل فتحت "التنمية الاجتماعية" رابط التسجيل لصرف 890 شيكل للأسر الفقيرة؟

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، من بعض الصفحات المزورة على موقع (فيسبوك) التي تنتحل إسمها وتقوم بنشر أخبار مفبركة تضلل الجمهور.





وأوضحت الوزارة أن الصفحة المذكورة الموجودة على موقع (فيسبوك) باسم ( التنمـــية-الاجتماعية) وتضع رابط تحت عنوان (الان فتح باب التسجيل الالكتروني لصرف 890 شيكل لكل أسرة التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني برقم الجوال وتأكيده برسالة نصية حتي 1/4 المقبل) مزورة وحذرت الوزارة من فتح الرابط.





وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة (فيسبوك).









ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.





رام الله - دنيا الوطن