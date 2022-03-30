طولكرم: حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية حكماً بإدانة المتهم (ع،ن) بتهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.