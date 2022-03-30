شؤون فلسطينية

بلدية غزة: تم تخصيص أرض الخان القديم لاستيعاب أصحاب البسطات

بلدية غزة: تم تخصيص أرض الخان القديم لاستيعاب أصحاب البسطات
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة: إنها بحثت خطة تنظيم الأسواق في شهر رمضان الفضيل والتي أقرتها البلدية لمنع الازدحام المروري في المدينة وتسهيل حركة المواطنين والسيارات وتوفير مكان مناسب للبسطات ولتسوق المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته البلدية في قاعة مكتبة ديانا تماري صباغ بمركز رشاد الشوا الثقافي، حضره عضوا المجلس البلدي بدر صبرة، ومصطفى قزعاط، ومدير شرطة بلديات محافظة غزة العقيد محمد نصر، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وممثلين عن لجان الأحياء في المدينة، ولفيف من أصحاب البسطات والمواطنين.

وناقش الحضور سبل التعاون والتنسيق في تطبيق الخطة والتي تشمل تخصيص سوق الخان القديم بجوار سوق فراس كسوق لأصحاب البسطات طيلة شهر رمضان لحل مشكلة البسطات
العشوائية وتوفير مكان آمن وملائم للباعة والمتسوقين.

وكانت بلدية غزة قد شرعت بتسوية وتهيئة سوق الخان القديم لإقامة بازار للتسوق خلال شهر رمضان ودعت أصحاب البسطات الراغبين بالاستفادة من البازار لضرورة التوجه للمكان وحجز المكان من إدارة البازار.

وأطلقت البلدية على البازار اسم "بازار رمضان" وسيخصص للبسطات الموسمية والعشوائية التي تنتشر خلال موسم رمضان وعيد الفطر في شوارع المدينة ليكون مكاناً يستوعب هذه البسطات ويوفر الاحتياجات الأساسية لها مقابل رسوم رمزية
تحصل لإدارة المكان وتشغيله من طرف ثالث.

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