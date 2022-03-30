شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير فؤاد جرادات خضع لتحقيق مستمر لمدة 45 يوما بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير فؤاد جرادات خضع لتحقيق مستمر لمدة 45 يوما بسجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في تقريرها اليوم الأربعاء بأن الأسير فؤاد عبد الرحمن جرادات من محافظة جنين والمعتقل في سجن مجدو تعرض لتحقيق قاسي وتعذيب نفسي أثناء اعتقاله.

وقد داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بيت الأسير يوم 6/12/2021 حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وقام قرابة 20 جنديا باقتحام المنزل عدا عن الموجودين في الخارج والجيبات التي كانت تنتظر، وفق الهيئة.

وذكرت أنه تم اقتياد جرادات إلى معتقل سالم وأبقوه هناك لغاية الساعة السابعة والنصف صباحًا لينقل بعدها إلى مركز تحقيق الجلمة، حيث تم التحقيق معه لمدة 45 يومًا على التوالي وهو مكبل اليدين إلى الوراء من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتى السابعة مساء وتناوب على ذلك عدة محققين، وتعمدوا توجيه الشتائم له وإهانته بشكل كبير.

وقال جرادات على لسان محامي الهيئة: كان التحقيق تعذيب نفسي حيث قام المحقق بإعلامي أنهم اعتقلوا زوجتي وأخي إياد جرادات وشاهدتهم في الفيديو وهم في التحقيق، وعلمت بعدها أنه لم يتم اعتقالهم بل استجوابهم في سالم وإرجاعهم، كانت فترة صعبة لأنني كنت كل المدة في زنزانة بمفردي، فقط خلال الثلاثة أيام الأخيرة أحضروا أسرى آخرين.

وذكرت هيئة الأسرى أن الأسير اعتقل سابقا لمدة عام وأفرج عنه بتاريخ 16/1/2014.

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