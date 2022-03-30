باكستان: مقتل أربعة جنود في هجوم تبنته حركة "طالبان"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الباكستانية، عن مقتل أربعة جنود على الأقل وثلاثة مسلحين في هجوم على مقر تابع لقوات الأمن شبه العسكرية في شمال غربي البلاد.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال زاهد خان، المسؤول بالشرطة المحلية، إن نحو عشرين من أفراد الأمن أصيبوا في الهجوم، لكن القوات شبه العسكرية سيطرت على الوضع.ولم يعلق الجيش الباكستاني على الهجوم، حيث من المتوقع أن يصدر بيانا في وقت لاحق الأربعاء.وأعلنت حركة (طالبان) الباكستانية مسؤولية الحركة عن الهجوم، إذ قال محمد خراساني، المتحدث باسم حركة "طالبان": "الحركة مسؤولة عن الهجوم على شرطة الحدود في منطقة تانك بإقليم خيبر بختونخوا".