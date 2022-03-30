(التايمز): جونسون يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة "أكثر فتكا"

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام بريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ مجلس الوزراء أنه يريد تزويد أوكرانيا بأسلحة "أكثر فتكا".وبحسب صحيفة (التايمز) فإنه لم يحدد جونسون نوع الأسلحة التي يمكن أن تزود لندن بها كييف، فيما ذكر مصدر في الدوائر الدفاعية للصحيفة أن أوكرانيا بحاجة إلى "قوة نيران بعيدة المدى"، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.وعلقت الصحيفة قائلة إن مثل هذه الأسلحة تتطلب تدريبا إضافيا، وتخشى الحكومة البريطانية أيضا من حدوث تصعيد، مشيرة إلى أن "أنظمة العيارات الأكبر" تتطلب تدريب جنود أوكرانيين في البلدان المجاورة.وأشارت (التايمز) إلى أن أحد خيارات التوريد يتمثل في نظام المدفعية ذاتية الدفع "أس-90 فيكرز"، إلا أنه يشار مع ذلك إلى أن هذه الأنظمة قديمة بالفعل، في حين أن "أنظمة المدفعية ذات العيار الأكبر" ستتطلب تدريب الجنود الأوكرانيين في البلدان المجاورة.