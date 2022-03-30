دولي

روسيا: تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا

روسيا: تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية أن مستودعات الوقود الواقعة في منطقتي ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكي، استهدفت بصواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو.

وأضاف المتحدث أن منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.

وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال معركة جوية في مقاطعة ريفني بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار في أنحاء البلاد خلال يوم.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والصواريخ التكتيكية أصابت 64 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

ووفق المتحدث، فإن الاهداف الأوكرانية التي دمرت منذ بداية العملية الخاصة، تضم ️321 طائرة مسيرة، و️124 طائرة حربية و77 مروحية، و214 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و️1752 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، و️184 راجمة صواريخ، و️734 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1640 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

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