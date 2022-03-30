مصر تدين هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين

رام الله - دنيا الوطندانت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي إسرائيلي.ووفق بوابة (الأهرام) فقد أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن "بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".وشدد السفير أحمد حافظ على "إدانة حادثي إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة آخرين"، مؤكدا "الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مفرغة من العنف".كما حذرت مصر من "مغبة التصعيد المتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة".