رئيس جامعة الإسراء يلتقي وزيرة الصحة

رام الله - دنيا الوطنالتقى عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الإسراء، يوم الثلاثاء، مي كيلة، وزيرة الصحة، لمناقشة أخر التطورات المتعلقة في تجهيز المستشفى الجامعي، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.وقام الفرا باطلاع الوزيرة على تفاصيل بناء المستشفى التعليمي، وكافة المراحل الخاصة بتجهيزه، سيما المرحلة الأولى، وما تم انجازه حتى اللحظة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق رسالة الجامعة تجاه خدمة طلبتها وأبناء المجتمع، والذي من شأنه أن يساعد في توفر الخدمات الصحية اللازمة لأبناء شعبنا.من جانبها أثنت الكيلة على مسيرة الجامعة ورؤيتها التطويرية، معربةً عن سعادتها على ما تم انجازه في "هذا الصرح الطبي الكبير"، ووعدت سعادتها مشكورة بتقديم الدعم اللازم للأقسام الطبية المختلفة التي يضمها المشروع، سيما قسم الأورام وأمراض الدم ليكون المستشفى كأحد المراكز الطبية المتخصصة، التي تقدم جميع الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية ويساعد في تقليص الفجوة العلاجية لهم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.يذكر أن وزيرة الصحة مي الكيلة هي من قام بوضع حجر الأساس لبناء المستشفى الجامعي، في 7 أيلول/ سبتمبر من العام 2020، برعاية كريمة من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، وذلك بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.