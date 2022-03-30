شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قطع مستوطنون، اليوم الاربعاء، 170 شجرة زيتون من أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين قطعوا نحو 170 شجرة زيتون مثمرة من منطقة "الرهوات" تعود مليكتها ليعقوب ورجا وأكرم عويس.

وأضاف أن الليلة الماضية شهدت تصاعدا في الانتهاكات والهجمات من قبل المستوطنين، حيث سجل نحو 80 اعتداء بحق مركبات المواطنين في محيط محافظة نابلس.

وأكد أن المستوطنين أحرقوا مركبة في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، محذرا من تصاعد الهجمات واستهداف المساجد والمنشآت في الأيام المقبلة.

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