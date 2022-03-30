شؤون فلسطينية

تيسير خالد: حكومة اسرائيل تتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على تدهور الاوضاع الأمنية

تيسير خالد: حكومة اسرائيل تتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على تدهور الاوضاع الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
حمل تيسير خالد الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع الأمنية وما يترتب عليها من تداعيات وخاصة على مستوى الخسائر البشرية ، التي باتت تثير القلق والرعب في صفوف الاسرائيليين بعد سلسلة العمليات ، التي شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في بئر السبع والخضيرة وبني براك ورامات غان في محيط مدينة تل أبيب .

وأضاف بأن الحكومة الاسرائيلية توحدت منذ تشكيلها في حزيران من العام الماضي تحت ضغط  وشروط حزب سياسي صغير شاءت الحسابات السياسية في اسرائيل ان يكون زعيمه اليميني المتطرف رئيسا لها ، على قاسم مشترك  واحد وهو منع وزرائها من إدارة أي شكل من اشكال الحوار السياسي مع الجانب الفلسطيني ليرسو مسار العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية مغلقة ، ذهب ضحيتها من الفلسطينيين منذ مطلع العام اكثر من عشرين مواطنا ، دون أن تقيم وزنا لما يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات خطيرة من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات نحو مواجهة شاملة من الصعب التكهن بعواقبها .

وحذر تيسير خالد من خطورة الاوضاع ، التي تنذر بانفجار شامل في ضوء إصرار حكومة اسرائيل على مواصلة الحصار ، الذي تفرضه على الفلسطينيين والسطو اللصوصي على الاموال العامة الفلسطينية ( المقاصة ) وسياسة إنكار الحقوق السياسية الوطنية للشعب الفلسطيني ومواصلة التوسع في النشاطات الاستيطانية وفي سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت والتمييز العنصري.

 ودعا المجتمع الدولي الى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة ازدواجية المعايير ، طالما تعلق الأمر بدولة اسرائيل ، والى التدخل العاجل وتوفير الحد الادنى من متطلبات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، الذي يرزح تحت احتلال هو الأطول والأسوأ والأكثر وحشية في التاريخ المعاصر.

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