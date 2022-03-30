المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

رام الله - دنيا الوطنالتقى يوسف المحمود وكيل وزارة الاعلام رئيس وفد فلسطين الى اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي والمستشار في سفارة فلسطين في بغداد فؤاد حجو مع السفير احمد الخطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية.وركز اللقاء على بحث الملفات التي تتصل بالمشهد الاعلامي الفلسطيني والتي تناقشها اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في العاصمة العراقية .وأكد الخطابي حرص جامعة الدول العربية على إنجاح إجتماعات بغداد لما فيه خير المصالح العربية وما يخدم المشهد الاعلامي العربي وفي القلب منه كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية والاعلام الفلسطيني الذي يتبوأ المكانة الرئيسية بجدارة استناداً الى المهنية العالية التي يعرف بها ، اضافة الى ما تمثله فلسطين في الوجدان العربي.وأشار السفير الخطابي الى أهمية وعمق الملفات والمشاريع الاعلامية الخاصة بفلسطين ، التي أنجزها الوفد الفلسطيني والمطروحة من أجل إقرارها والمصادقة عليها .من جانبه أكد رئيس وفد دولة فلسطين يوسف المحمود على الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية ، وتوجه بالشكر الى الأمين العام المساعد السفير الخطابي على مواقفه المشرّفة تجاه فلسطين ودعمه الدائم من خلال موقعه لكل ما يتصل بملفات الاعلام الفلسطيني لدى الجامعة العربية .وجدد المحمود التأكيد على استمرار العمل مع كافة الأطراف من أجل ضمان مكانة فلسطين وصورتها في المشهدين الاعلامي العربي والعالمي ، كما دعا الى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب وعلى رأسها البدء بعمل اعلامي مشترك ينسجم مع التطورات وشروط الإعلام الجديد .