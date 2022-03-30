حمد: الاحتلال في رعب من عمليات المقاومة وينتظر أياماً صعبة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة الفلسطينية، سمر حمد، أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في هذه الأيام في حالة رعب، مع انهيار منظومته الأمنية وتواصل عمليات المقاومة النوعية.وقالت حمد، إن الاحتلال ينتظر أياما صعبة ستقوض من وجوده واستقراره، مضيفة أن الأحداث تسابق كل محاولات طمس القضية الفلسطينية وتهميشها، وتثبت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسلّم.ولقي 5 مستوطنين مصرعهم مساء أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في منطقة ما يسمى "تل أبيب"، في الداخل الفلسطيني المحتل، نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد بجنين.وباركت حركة (حماس) عملية "تل أبيب"، وأكدت أنَّ كل العمليات التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.وتعد هذه العملية الثالثة خلال أسبوع، والثانية خلال 48 ساعة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.وفي 22 آذار/ مارس، قُتل أربعة مستوطنين وأصيب آخرون في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، من سكان بلدة "حورة" بالنقب.وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.