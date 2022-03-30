مال وأعمال

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل الشهر المقبل

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
ترتفع أسعار الوقود في إسرائيل، فجر بعد غد الجمعة، الأول من شهر نيسان/ أبريل 2022، بـ39 أغورة للتر الواحد؛ إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

ووفق موقع (عرب 48) فإنه سيبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.44 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل لتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويعد هذا الارتفاع الأكثر منذ العام 2014، وهو الثالث على التوالي منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الوقود في البلاد، في الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، وبلغ سعر لتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل.

وأعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة في البلاد.

يذكر أن أسعار الوقود في البلاد تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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