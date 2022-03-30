شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تصدر بيانًا بشأن تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات

الشرطة بغزة تصدر بيانًا بشأن تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشرطة بغزة على منع تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات في القطاع، وأنها تواصل إجراءات ملاحقة منتجيها ومروجيها؛ وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، نظراً لخطورتها على سلامتهم وما تُشكله من مصدر إزعاج وترويع للمواطنين.

وأضاف بيان صادر عن الشرطة، أنه ومع حلول شهر رمضان المبارك وحرصاً على توفير الأجواء المناسبة كثّفت الشرطة جهودها في ضبط مصادر إنتاج تلك المواد الخطرة، وتُجارها ومُروجيها، حيث تم خلال الأسابيع الماضية ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة مفرقعات، و18 كيلو جرام مواد تستخدم في تصنيعها، وإحالة 3 من التجار للنيابة العامة، وذلك خلال المهام والجولات التفتيشية لإدارات المباحث العامة.

وبهذا الصدد، حذرت الشرطة من استخدام تلك المفرقعات والألعاب النارية أو الاشتراك في تصنيعها وترويجها، حيث سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.

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