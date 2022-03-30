دولي

غوتيريش يدين العمليات الأخيرة في إسرائيل

غوتيريش يدين العمليات الأخيرة في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته للهجمات التي وصفها بالإرهابية الأخيرة في إسرائيل" حيث قتل 11 شخصا في سلسلة هجمات كان آخرها هجوم أوقع 5 قتلى أمس الثلاثاء قرب تل أبيب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان له إن "أعمال عنف كهذه لا يمكن تبريرها أبدا ويجب إدانتها من قبل الجميع"، مشددا على أن غوتيريش "يدعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام".

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أفادت بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح الثلاثاء في هجمات بالأسلحة النارية في موقعين مختلفين في مدينة بني براك بالقرب من تل أبيب.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر "تويتر" إن "إسرائيل تقف أمام موجة إرهاب عربي قاتل"، وأضاف: "سنكافح الإرهاب بكل مثابرة وعناد وبقبضة حديدية".

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