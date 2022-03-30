شؤون فلسطينية

اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية وحشود عسكرية في يعبد

اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية وحشود عسكرية في يعبد
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما كثفت حشودها العسكرية على أطراف بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة على أطراف بلدة يعبد، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون المحيطة بالبلدة.

وفي الإطار ذاته، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت فلسطينيين بمحافظة مختلفة بالضفة الغربية، عرف منهم: الشاب محمود محمد سناقرة وابن شقيقته عمر جمال الشيخ خليل من مخيم بلاطة بنابلس، والطالب في جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن من حي عين مصباح برام الله، والشاب صدام ساهر برغوثي من بلدة بيت ريما، وعلي مصطفى عطا ويوسف ناصر عطا من قرية دير أبو مشعل.

وفي بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال حسين عاطف عبيات وطارق موسى عبيات، وآية الله محمد شحادة وشقيقها علي شحادة، إلى جانب اعتقال هاني مازن زعول بعد مداهمة منزل والده في قرية حوسان.

واعتقلت قوات الاحتلال في مدينة جنين ربيع حمارشة ومهدي حمارشة وعدنان حمارشة وابنه عمر من بلدة يعبد، فيما تم اعتقال قدري الغوادرة من بير الباشا قرب المدينة.

ومن بين المعتقلين أيضا الفتى خالد مراد شتيوي والفتى طارق حكمت اشتيوي والفتى مجدي ماجد جمعة والفتى عوض منصور عبيد من كفر قدوم شرق قلقيلية، إضافة إلى محسن محمد محسن وحمودة سعود ومحمد غاز زعاقيق والذين تم اعتقالهم على حاجز حوارة العسكري. 

وطالت اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي المواطن مفيد نعالوة من منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

يذكر أن خمسة مستوطنين قتلوا مساء أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمدينة تل أبيب، في الداخل الفلسطيني المحتل، نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد بجنين.

وتعد هذه العملية الثالثة خلال أسبوع، والثانية خلال 48 ساعة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل الشهر المقبل

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل الشهر المقبل

الشرطة بغزة تصدر بيانًا بشأن تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات

الشرطة بغزة تصدر بيانًا بشأن تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات

المالية بغزة تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

المالية بغزة تكشف موعد صرف رواتب الموظفين

مركز فلسطين: تفعيل الاعتقال الإداري بحق فلسطيني 48 يؤكد انه اعتقال سياسي

مركز فلسطين: تفعيل الاعتقال الإداري بحق فلسطيني 48 يؤكد انه اعتقال سياسي

هنية: عملية تل أبيب أعادت رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض

هنية: عملية تل أبيب أعادت رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض

تفاصيل لقاء حسن نصر الله وزياد النخالة في بيروت

تفاصيل لقاء حسن نصر الله وزياد النخالة في بيروت

العواودة: عملية تل أبيب تأكيد على وحدة الدم والأرض الفلسطينية

العواودة: عملية تل أبيب تأكيد على وحدة الدم والأرض الفلسطينية

الاحتلال يرفع حالة التأهب ويدفع بتعزيزات في الضفة وعلى حدود غزة

الاحتلال يرفع حالة التأهب ويدفع بتعزيزات في الضفة وعلى حدود غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: تفعيل الاعتقال الإداري بحق فلسطيني 48 يؤكد انه اعتقال سياسي

مركز فلسطين: تفعيل الاعتقال الإداري بحق فلسطيني 48 يؤكد انه اعتقال سياسي

العواودة: عملية تل أبيب تأكيد على وحدة الدم والأرض الفلسطينية

العواودة: عملية تل أبيب تأكيد على وحدة الدم والأرض الفلسطينية

بيوم الارض.. رضوان: نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها

بيوم الارض.. رضوان: نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها

أجواء حارة تطل على فلسطين خلال هذه الأيام

أجواء حارة تطل على فلسطين خلال هذه الأيام

الدولار يتراجع مجددًا أمام الشيكل.. تعرف على السعر الجديد

الدولار يتراجع مجددًا أمام الشيكل.. تعرف على السعر الجديد

في ظل الوضع الأمني المتوتر.. الاحتلال يقرر اتخاذ عدة إجراءات بمستوطنات &#34;غلاف غزة&#34;

في ظل الوضع الأمني المتوتر.. الاحتلال يقرر اتخاذ عدة إجراءات بمستوطنات "غلاف غزة"

أول تعقيب من نفتالي بينت على عملية إطلاق النار في &#34;بني براك&#34;

أول تعقيب من نفتالي بينت على عملية إطلاق النار في "بني براك"

منصور عباس: عملية بني براك جريمة شائنة وبغيضة ونواجه موجة من &#34;الإرهاب القاتل&#34;

منصور عباس: عملية بني براك جريمة شائنة وبغيضة ونواجه موجة من "الإرهاب القاتل"

منوعات

شاهد: مي العيدان تكشف عن حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: مي العيدان تكشف عن حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تشن هجوم كبير على منتقديها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تشن هجوم كبير على منتقديها

شاهد: لقاء مفاجئ وغريب يجمع بين منى زكي وأحمد حلمي وبلقيس فتحي

شاهد: لقاء مفاجئ وغريب يجمع بين منى زكي وأحمد حلمي وبلقيس فتحي

شاهد: صلاح عبدالله يقدم إعتذار رسمي لمحمد صلاح

شاهد: صلاح عبدالله يقدم إعتذار رسمي لمحمد صلاح

سعد الصغير يتحدى رامز جلال في برنامجه الرمضاني.. هل سيفوز؟

سعد الصغير يتحدى رامز جلال في برنامجه الرمضاني.. هل سيفوز؟

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بعد هذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بعد هذا الفيديو

ما حقيقة إرتباط طليق منة عرفة بفتاة أخرى بعد إنفصاله الأخير؟

ما حقيقة إرتباط طليق منة عرفة بفتاة أخرى بعد إنفصاله الأخير؟

شاهد كيف إستعرضت ياسمين صبري مهارتها بصيد الطيور

شاهد كيف إستعرضت ياسمين صبري مهارتها بصيد الطيور

شاهد: أحمد العوضي يثير موجة من الضحك بعد هذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي يثير موجة من الضحك بعد هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يناشد جمهوره بسبب أحد معجبيه

شاهد: تامر حسني يناشد جمهوره بسبب أحد معجبيه

عربي

وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن لا أزمة قمح في البلاد

وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن لا أزمة قمح في البلاد

السعودية تضع ضوابط لموائد الافطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان

السعودية تضع ضوابط لموائد الافطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان

تفاصيل لقاء العاهل الأردني وبيني غانتس في عمان

تفاصيل لقاء العاهل الأردني وبيني غانتس في عمان

&#34;حزب الله&#34; للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب

"حزب الله" للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب