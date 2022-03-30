اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية وحشود عسكرية في يعبد

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما كثفت حشودها العسكرية على أطراف بلدة يعبد جنوب غرب جنين.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة على أطراف بلدة يعبد، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون المحيطة بالبلدة.وفي الإطار ذاته، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت فلسطينيين بمحافظة مختلفة بالضفة الغربية، عرف منهم: الشاب محمود محمد سناقرة وابن شقيقته عمر جمال الشيخ خليل من مخيم بلاطة بنابلس، والطالب في جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن من حي عين مصباح برام الله، والشاب صدام ساهر برغوثي من بلدة بيت ريما، وعلي مصطفى عطا ويوسف ناصر عطا من قرية دير أبو مشعل.وفي بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال حسين عاطف عبيات وطارق موسى عبيات، وآية الله محمد شحادة وشقيقها علي شحادة، إلى جانب اعتقال هاني مازن زعول بعد مداهمة منزل والده في قرية حوسان.واعتقلت قوات الاحتلال في مدينة جنين ربيع حمارشة ومهدي حمارشة وعدنان حمارشة وابنه عمر من بلدة يعبد، فيما تم اعتقال قدري الغوادرة من بير الباشا قرب المدينة.ومن بين المعتقلين أيضا الفتى خالد مراد شتيوي والفتى طارق حكمت اشتيوي والفتى مجدي ماجد جمعة والفتى عوض منصور عبيد من كفر قدوم شرق قلقيلية، إضافة إلى محسن محمد محسن وحمودة سعود ومحمد غاز زعاقيق والذين تم اعتقالهم على حاجز حوارة العسكري.وطالت اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي المواطن مفيد نعالوة من منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.يذكر أن خمسة مستوطنين قتلوا مساء أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمدينة تل أبيب، في الداخل الفلسطيني المحتل، نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد بجنين.وتعد هذه العملية الثالثة خلال أسبوع، والثانية خلال 48 ساعة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.