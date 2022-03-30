الاحتلال يرفع حالة التأهب ويدفع بتعزيزات في الضفة وعلى حدود غزة

رام الله - دنيا الوطندفعت عملية إطلاق النار في بني براك شرق تل أبيب، الجيش الإسرائيلي إلى نشر تعزيزات إضافية في مناطق الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.ووفق قناة (كان) فقد قررت الشرطة الإسرائيلية رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في العملية التي نفذها الفلسطيني ضياء حمارشة من جنين.وأعلن الجيش الإسرائيلي الاستنفار داخل قواته، ونشر المزيد من القوات بالضفة الغربية وقبالة حدود قطاع غزة.وقرر جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتائب إضافية، كما تقرر الدفع بكتائب عسكرية إلى مستوطنات "غلاف غزة" للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع اندلاع مواجهات.ويستعد جيش الاحتلال لمساعدة الشرطة حال استدعى الأمر ذلك داخل الخط الأخضر، بينما تتطلع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لفحص إمكانية تعزيز قوة السلطة الفلسطينية سعيا لتهدئة الأوضاع الميدانية في الضفة.وأمس الثلاثاء، قتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي، في عملية إطلاق نار نفذت في مدينة بني براك، فيما استشهد منفذ العملية، ضياء حمارشة، وهو من بلدة يعبد قضاء جنين، في عملية هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا.