شؤون فلسطينية

بينهم شقيق منفذ عملية تل أبيب.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

بينهم شقيق منفذ عملية تل أبيب.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

ففي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان من بلدة يعبد وقرية بير الباشا.

 وأوضحت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد واعتقلت الشابين ربيع لؤي، ومهدي بلال حمارشة، والأسير المحرر عدنان ياسين حمارشة، ومحمد رافع أبو بكر، ويزن أحمد حمارشة شقيق الشهيد ضياء، وداهمت منزله وحطمت محتوياته، فيما اعتقلت الأسير المحرر قدري عياض غوادرة من قرية بير الباشا.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.  

وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت طارق موسى عبيّات "37 عامًا"، وآية الله محمد شحادة "22 عامًا"، وحسين عاطف عبيّات، من منطقة العبيّات شرق بيت لحم.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من محافظة رام الله والبيرة.

وأكّدت مصادر أمنية، على أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدام ساهر برغوثي "30 عامًا" من بلدة بيت ريما، والطالب في جامعة بيرزيت محمد ماجد عبد المجيد حسن، من حي عين مصباح في مدينة رام الله.

وأشارت إلى أنّ تلك القوات اعتقلت الشابين علي مصطفى عطا، ويوسف ناصر عطا، من قرية أبو مشعل غرب رام الله.

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