بيوم الارض.. رضوان: نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها

رام الله - دنيا الوطنوجه، الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التحية الى ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، خاصاً بالذكر الاهالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الذين قدموا الشهداء دفاعاً عن الأرض والثوابت، موجها في الوقت ذاته التحية الى ابناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده الذين خرجوا اليوم ليؤكدوا على وحدتهم وتمسكهم بالثوابت الوطنية.وأكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن" بمناسبة الذكرى 46 ليوم الأرض، أن هذه الذكرى تتزامن مع العمليات في السبع والخضيرة وتل الربع، وتصاعد المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والاراضي 48، واسناد ودعم غزة العزة للأهالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، منوها إلى أن هذه العمليات تؤكد على وحدة الشعب والأرض والقضية في مواجهة الاحتلال وأن المقاومة هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين.وقال رضوان: "نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها وأن القدس العاصمة الأبدية لفلسطين كانت وستبقى عربية إسلامية فهي أولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم".وأضاف: "حق العودة مقدس وهو حق فردي وجماعي لايسقط بالتقادم ولا بالاجراءات الاحتلالية ولامقام للاحتلال على أرض فلسطين"، متابعا بقوله: "هذه الجماهير الحاشدة التي خرجت اليوم لتوجه رسالة للمطبعين والمهرولين بأننا نرفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله وأننا أصحاب الأرض الحقيقين وأن الاحتلال إلى زوال ولن يكتسب الشرعية من خلال هذه اللقاءات التطبيعية".واختتم القيادي في حركة حماس قوله: "نقول لأهلنا في الثمانية وأربعين نحيي صمودكم وثباتكم ومقاومتكم للاحتلال الصهيوني الذي يحاول اقتلاعكم من أرضكم ودياركم ويمارس نظام الفصل العنصري ضدكم فمزيدا من المقاومة والمواجهة لهذا المحتل ونحن معكم ولن نخذلكم ولن نتخلى عنكم".