شؤون فلسطينية

في ظل الوضع الأمني المتوتر.. الاحتلال يقرر اتخاذ عدة إجراءات بمستوطنات "غلاف غزة"

في ظل الوضع الأمني المتوتر.. الاحتلال يقرر اتخاذ عدة إجراءات بمستوطنات "غلاف غزة"
جنود الاحتلال في غلاف غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت بتاخون سديه)، الإسرائيلي، أنه تقرر اتخاذ عدة إجراءات في مستوطنات "غلاف غزة"، في ظل الوضع الأمني المتوتر في إسرائيل، على خلفية تزايد عمليات إطلاق النار.

ومن بين الإجراءات، إغلاق جميع بوابات المستوطنات طوال اليوم، وتعزيز الأمن بواسطة حراس مسلحين، وتفتيش شامل لجميع العمال في مواقع البناء.

كما سيتم صباح اليوم الأربعاء إجراء تقييم كامل للوضع في جميع المناطق، وستكون جميع القوى الأمنية في حالة تأهب وفقا للقرارات.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار، في منطقة بني براك في تل أبيب، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح.

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