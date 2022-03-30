أول تعقيب من نفتالي بينت على عملية إطلاق النار في "بني براك"





وقال: "سننتصر هذه المرة أيضا. سر وجودنا هو إصرارنا على صون الوطن - مهما كان الثمن"، وفق تعبيره.



وأجرى بينت مشاورات أمنية تم خلالها استعراض حيثيات العملية، كما تم بحث الخطوات العملياتية الفورية، بينما سيعقد بينت بعد ظهر غد جلسة للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (كابينت).



وشارك في المشاورات كل من وزير الجيش، ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس (شاباك) والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات الحربية ومسؤولون كبار آخرون.



رام الله - دنيا الوطنفي أول رد فعل، على العملية التي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين في منطقة بني براك في تل أبيب، قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، إن "إسرائيل تقف أمام موجة إرهاب عربية قاتلة".وأضاف عبر حسابه على (تويتر): "قلبي مع العائلات التي فقدت هذا المساء أحباءها وأصلي لشفاء الجرحى. الأجهزة الأمنية تعمل".وأردف: "سنكافح الإرهاب بكل مثابرة وعناد وبقبضة حديدية. إنهم لن يقتلعونا من هنا. نحن سننتصر"، وفق تعبيره.وتابع بينت: "نواجه موجة جديدة من الإرهاب. أجهزتنا الأمنية تعتبر من الأفضل عالميا وهي مستعدة للتعامل معها ومثلما حدث خلال موجات الإرهاب السابقة".