شؤون فلسطينية

أول تعقيب من نفتالي بينت على عملية إطلاق النار في "بني براك"

أول تعقيب من نفتالي بينت على عملية إطلاق النار في "بني براك"
رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يجري مشاوراته
رام الله - دنيا الوطن
في أول رد فعل، على العملية التي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين في منطقة بني براك في تل أبيب، قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، إن "إسرائيل تقف أمام موجة إرهاب عربية قاتلة". 

وأضاف عبر حسابه على (تويتر): "قلبي مع العائلات التي فقدت هذا المساء أحباءها وأصلي لشفاء الجرحى. الأجهزة الأمنية تعمل". 

وأردف: "سنكافح الإرهاب بكل مثابرة وعناد وبقبضة حديدية. إنهم لن يقتلعونا من هنا. نحن سننتصر"، وفق تعبيره.

وتابع بينت: "نواجه موجة جديدة من الإرهاب. أجهزتنا الأمنية تعتبر من الأفضل عالميا وهي مستعدة للتعامل معها ومثلما حدث خلال موجات الإرهاب السابقة".

وقال: "سننتصر هذه المرة أيضا. سر وجودنا هو إصرارنا على صون الوطن - مهما كان الثمن"، وفق تعبيره.

وأجرى بينت مشاورات أمنية تم خلالها استعراض حيثيات العملية، كما تم بحث الخطوات العملياتية الفورية، بينما سيعقد بينت بعد ظهر غد جلسة للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (كابينت).

وشارك في المشاورات كل من وزير الجيش، ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس (شاباك) والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات الحربية ومسؤولون كبار آخرون.

أخبار ذات صلة

في ظل الوضع الأمني المتوتر.. الاحتلال يقرر اتخاذ عدة إجراءات بمستوطنات &#34;غلاف غزة&#34;

في ظل الوضع الأمني المتوتر.. الاحتلال يقرر اتخاذ عدة إجراءات بمستوطنات "غلاف غزة"

منصور عباس: عملية بني براك جريمة شائنة وبغيضة ونواجه موجة من &#34;الإرهاب القاتل&#34;

منصور عباس: عملية بني براك جريمة شائنة وبغيضة ونواجه موجة من "الإرهاب القاتل"

&#34;خارج السرب الوطني&#34;.. كيف علقت حماس بشأن إدانة الرئيس عباس لعملية بني براك؟

"خارج السرب الوطني".. كيف علقت حماس بشأن إدانة الرئيس عباس لعملية بني براك؟

الرئيس عباس: قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع

الرئيس عباس: قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع

الديمقراطية: الشباب المقاوم لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

الديمقراطية: الشباب المقاوم لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

رضوان: عملية تل أبيب تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا وأهلنا

رضوان: عملية تل أبيب تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا وأهلنا

بعد عملية &#34;بني براك&#34;.. أولى قرارات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي

بعد عملية "بني براك".. أولى قرارات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار في بني براك

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار في بني براك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الشباب المقاوم لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

الديمقراطية: الشباب المقاوم لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

رضوان: عملية تل أبيب تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا وأهلنا

رضوان: عملية تل أبيب تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا وأهلنا

اشتية: اقتطاعات اسرائيل من أموالنا تصل لأكثر من 200 مليون شيكل شهرياً

اشتية: اقتطاعات اسرائيل من أموالنا تصل لأكثر من 200 مليون شيكل شهرياً

غزة: &#34;الشبيبة&#34; تعلن التوافق مع إدارة الأزهر بشأن العديد من المطالب والقضايا الطلابية

غزة: "الشبيبة" تعلن التوافق مع إدارة الأزهر بشأن العديد من المطالب والقضايا الطلابية

​​​​​​النيابة والاتصالات تبحثان سبل التعاون في ظل تعديلات قانون الجرائم الالكترونية

​​​​​​النيابة والاتصالات تبحثان سبل التعاون في ظل تعديلات قانون الجرائم الالكترونية

اشتية يستقبل سكرتيرة الدولة لوزارة التنمية والتعاون الدولي السويدي

اشتية يستقبل سكرتيرة الدولة لوزارة التنمية والتعاون الدولي السويدي

دائرة حقوق الانسان في المنظمة: يوم الأرض هو رمز حرية الفلسطينيين

دائرة حقوق الانسان في المنظمة: يوم الأرض هو رمز حرية الفلسطينيين

فلسطين تشارك باجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي في بغداد

فلسطين تشارك باجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي في بغداد

منوعات

شاهد المحاولات التي قامت بها مها أحمد للصلح مع أحمد السقا

شاهد المحاولات التي قامت بها مها أحمد للصلح مع أحمد السقا

ما سبب مشاركة ياسمين صبري في &#34;لندن بالعربية&#34;؟

ما سبب مشاركة ياسمين صبري في "لندن بالعربية"؟

شاهد: الجمهور يضع بيومي فؤاد في موقف محرج جدًا.. كيف تصرف؟

شاهد: الجمهور يضع بيومي فؤاد في موقف محرج جدًا.. كيف تصرف؟

شاهد: الجمهور يهاجم نيللي كريم بعد طرح برومو &#34;فاتن أمل حربي&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم نيللي كريم بعد طرح برومو "فاتن أمل حربي"

ما آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

محمد رمضان يلفت الأنظار بما فعله مع جمهوره خلال حفله بالسعودية

محمد رمضان يلفت الأنظار بما فعله مع جمهوره خلال حفله بالسعودية

رحيل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض

رحيل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض

شاهد: مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان

شاهد: مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان

شاهد: فنان مصري يهاجم شيرين رضا ويعايرها بسنها الكبير

شاهد: فنان مصري يهاجم شيرين رضا ويعايرها بسنها الكبير

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

عربي

وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن لا أزمة قمح في البلاد

وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن لا أزمة قمح في البلاد

السعودية تضع ضوابط لموائد الافطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان

السعودية تضع ضوابط لموائد الافطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان

تفاصيل لقاء العاهل الأردني وبيني غانتس في عمان

تفاصيل لقاء العاهل الأردني وبيني غانتس في عمان

&#34;حزب الله&#34; للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب

"حزب الله" للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب