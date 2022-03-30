منصور عباس: عملية بني براك جريمة شائنة وبغيضة ونواجه موجة من "الإرهاب القاتل"





وأضاف: أشاطر أحزان عائلات القتلى، وأتمنى الشفاء التام للجرحى، و"كلنا نواجه موجة من الإرهاب القاتل، جميعا بلا تفرقة".





وتابع عباس بأن "شوارع المدن في إسرائيل مليئة بالمواطنين العرب واليهود، ومن يشرع في هجمة قتل شرسة لا يلاحظ ولا يفرق بين هذا الدم وذاك الدم"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطننقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن عضو (كنيست)، منصور عباس، قوله: وقعت اليوم إن عملية إطلاق النار في بني براك "جريمة إرهابية شائنة وبغيضة ضد المدنيين الأبرياء".