"خارج السرب الوطني".. كيف علقت حماس بشأن إدانة الرئيس عباس لعملية بني براك؟

خاص دنيا الوطن-محمد عوضقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن إدانة الرئيس عباس لعملية "بني براك" هي "خارج السرب الوطني".وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن الإدانة "تخدم الرواية الإسرائيلية وتعطي الاحتلال غطاء لجرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".وأكد قاسم بأن الرئيس عباس "مصرٌ على معاندة توجهات شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".وكان الرئيس عباس، عبر عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد الرئيس عباس، أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية".