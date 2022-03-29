الديمقراطية: الشباب المقاوم لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعملية تل أبيب البطولية باعتبارها حقاً من حقوق شعبنا الفلسطيني يمارسه دفاعاً عن أرضه وحقوقه الوطنية، في ذكرى يوم الأرض المجيد.وتوجهت الجبهة بالتحية إلى الشهيد البطل ضياء حمارشة باعتباره رمزاً من رموز الشباب الفلسطيني المقاوم الذي لم و(لن) يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا وحقوقه الوطنية.وحملت الجبهة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة الحوادث التي تجري على أرض فلسطين. مضيفة «لولا احتلالها لأرضنا وتجاهلها لحقوقنا لما لجأ شعبنا إلى كل أشكال المقاومة لتحرير أرضه المهددة بالاستيطان الزاحف».وقالت الجبهة «نعيد التأكيد على تمسكنا بحقوقنا كاملة بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967 بعاصمتها القدس، مهما غلت التضحيات، ولن نستسلم إطلاقاً للسياسات الإسرائيلية والأميركية لطرح بدائل على حساب حقوقنا الوطنية».وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن كافة الاجتماعات الإقليمية أو العربية الإسرائيلية التي تتجاهل القضية الفلسطينية وتحاول تهميشها لصالح بدائل تراها أكثر أهمية من القضية الفلسطينية، تصب في خدمة المشروع الإسرائيلي وتُشكل ترجمة لصفقة ترامب «صفقة القرن» وترجمة لما يسمى «اتفاق ابراهام التطبيعي»