شؤون فلسطينية

رضوان: عملية تل أبيب تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا وأهلنا

رضوان: عملية تل أبيب تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق مقدساتنا وأهلنا
رام الله - دنيا الوطن
بارك الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، عملية اطلاق النار التي وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، في تل أبيب، والتي اسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين.

وقال رضوان في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": "هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق مقدساتنا وأهلنا، ولتؤكد على تجذر المقاومة في شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، فكل التحية الى الشهيد البطل ضياء حمارشة ابن جنين القسام والمقاومة منفذ العملية البطولية".

وأضاف: "على الاحتلال أن يدرك بأن جرائمه لن تمر دون حساب وأن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن شعبنا وأمتنا"، داعيا في الوقت ذاته الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال واشعال الأرض من تحت أقدامه لأن هذا الاحتلال لايعرف إلا لغة القوة.

واشار القيادي في حركة حماس، أن هذه العملية تأتي بعد العمليتين في السبع والخضيرة، لتؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني في المواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ههذ العملية أكدت على هشاشة أمن الاحتلال الاسرائيلي، وأن المقاومة قادرة على الوصول الى أهدافها وتنفيذ عملياتها في الزمان والمكان المناسبين.

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