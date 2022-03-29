بعد عملية "بني براك".. أولى قرارات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي

أمر المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، مساء اليوم الثلاثاء، برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى أعلى مستوى.





كما أمر باستدعاء آلاف القوات في تعزيزات لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة.





هذا القرار هو الأول من نوعه، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.





كما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قرر تعزيز فرقة الضفة بأربع كتائب مقاتلة أخرى، ليصل مجموع التعزيزات الأخيرة إلى ثماني كتائب في أعقاب عملية "بني براك".





يأتي ذلك بعد عملية إطلاق نار نفذت في منطقة "بني براك" في تل أبيب، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين.

رام الله - دنيا الوطن