شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار في بني براك

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار في بني براك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، إن "الرَّد على جرائم الاحتلال وإرهابه حقٌّ مشروع لكلّ أبناء شعبنا حتى زوال الاحتلال عن أرضنا".

جاء ذلك في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن عملية إطلاق النار في بني براك، والتي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر.

وقالت الحركة إنها تبارك العملية، مؤكدة أنَّ "كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأضافت: "إنَّنا حذّرنا الاحتلال مراراً من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه، فشعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، وسيتصدّى لإرهابه بكلّ الوسائل، وسيحمي قدسه وأقصاه وكامل أرضه المحتلة، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، التي ستتواصل ردعاً للاحتلال، وكبحاً لجماح عدوانه، حتّى رحليه عن أرضنا".

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