نتنياهو يُعلق على عملية إطلاق النار في "بني براك"

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، زعيم المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على عملية إطلاق النار في منطقة بني براك في تل أبيب.





وقال وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "مساء حزين وصعب للغاية، إسرائيل وسط موجة إرهاب خطيرة لم تشهدها منذ سنوات عديدة".





وأضاف: "يجب علينا العمل بحزم لإعادة الهدوء والأمن للمستوطنين".





وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل خمسة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر، بعد أطلق منفذ العملية النار في عدة مناطق وهو يقود دراجة نارية.

رام الله - دنيا الوطن