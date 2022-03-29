إعلام إسرائيلي: لقاء قريب بين الرئيس عباس وبيني غانتس

رام الله - دنيا الوطنتوقع الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، أن يعقد لقاء قريب بين الرئيس محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، وذلك بعد لقاء الأخير مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني في عمان.وقال هيلار: "بعد لقاء غانتس وملك الأردن اليوم في عمان، من المحتمل أن يعقد لقاء قريب بين بني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، كما التقيا في الماضي".والتقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في إطار الجهود والاتصالات التي يقودها العاهل الأردني من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل.وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).