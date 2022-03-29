شؤون فلسطينية

فيديو.. خمسة قتلى بعملية إطلاق النار في "بني براك"

فيديو.. خمسة قتلى بعملية إطلاق النار في "بني براك"
من مكان عملية إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد قتلي عملية إطلاق النار التي نفذها مسلح في منطقة "بني براك" في مدينة تل أبيب، إلى خمسة قتلى.

وكان موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أفاد مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك قتلى وإصابات في حادث إطلاق نار في منطقة بني براك في تل أبيب.

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه بحسب الشرطة، أطلق سائق دراجة نارية النار على مجموعة من المستوطنين وفر من مكان الحادث، ولا تعرف الشرطة على وجه اليقين أن مطلق النار قد تم تحييده، وطلبت الشرطة من الجمهور إخلاء الشوارع والمفترقات.

ويقول الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، إن الشرطة تقدر بأن عملية إطلاق النار في بني براك هي عملية على خلفية قومية، وذلك بحسب اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وفي أعقاب العملية، من المقرر أن يجري رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، الساعة العاشرة مساء مشاورات أمنية مع كل من وزير الجيش، ووزير الأمن الداخلي، ورئيس (شاباك) والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين.

تأتي هذه العملية بعد يومين فقط من عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة، أسفرت عن مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال.




 





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