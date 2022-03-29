وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن لا أزمة قمح في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يتأثر جراء الأزمة الأوكرانية الروسية مثل غيره من الدول، معلنا أن لا أزمة قمح في البلاد.وفي تصريح له، قال الحاج حسن: "لبنان يتأثر جراء الأزمة الاوكرانية - الروسية مثل غيره من الدول ولكن لا يعني أنه في مرحلة الخطر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكشف أن "وزارة الزراعة قد أعدت خطة من أجل انتاج القمح والشعير في لبنان على مساحة 50 ألف هكتار في عكار ومرجعيون والبقاع"، مؤكدا أن "لا أزمة قمح في لبنان".وأضاف: "نستطيع زراعة القمح الطري والصلب على الأراضي اللبنانية وفي المرحلة الحالية سيتم الاستيراد من مصادر جديدة حتى حصاد المحصول الوطني".وأشار إلى أن "كادرات وزارة الزراعة تعمل بوتيرة سريعة جدا من أجل إنتاج خطط للاستعاضة عن الكثير من السلع التي يتم استيرادها، واستبدالها بمنتجات وطنية، منها التي سيتم زراعتها في لبنان وغيرها من المزروعات التي سيتم استخدامها في الصناعات الغذائية".وعن موضوع الترانزيت عبر الأراضي السورية، أكد أن الجمهورية السورية متعاونة إلى أبعد حدود وأن زيارته إلى سوريا كانت مثمرة، حيث تم تقديم 200 ألف شجرة حرجية من الحكومة السورية، و100 ألف شجرة زيتون من منظمة "أكساد".