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السعودية تضع ضوابط لموائد الافطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان

السعودية تضع ضوابط لموائد الافطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية بالمسجد الحرام عن ضوابط تقديم خدمة سفر الإفطار خلال شهر رمضان في المسجد الحرام.

‬وقالت الوكالة إن الضوابط تتمثل في الالتزام بتوفير النوعية الجيدة من السفر غير المجزّأة وعدم فردها في الممرات والأماكن غير المخصصة للإفطار مع توضيح الأطعمة المسموح بها للدخول خلال شهر رمضان وهي عبارة عن الأطعمة الجافة كالخبز والأجبان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، على مسؤولي السفر ضرورة توفير صحون البلاستيك ذات الحجم المناسب لوضع التمر بها واستخدام القفازات البلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين كما يمنع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب.

وشدد محمد بن مصلح الجابري على عدم إدخال آلات حادة ونحوها مع منع استخدام اللواصق على رخام أرضية المسجد الحرام أو وضع حاملات المصاحف ونحوها بغرض حجز أماكن الإفطار، بالإضافة إلى عدم استخدام أفياش الكهرباء الموجودة داخل الأعمدة لأي غرض كان.

وأوضح أنه يمنع أيضا وضع أغراض السفر على قواعد الأعمدة وفتحات التكييف، وبين دواليب الأحذية أو تحريك حافظات مياه زمزم عن مكانها من قبل مقدم خدمة الإفطار.

وشدد على مقدم الخدمة عدم إحضار الإفطار بوقت مبكر وتركه بساحات المسجد الحرام حتى لا يتعرض للحرارة والتلف تحت أشعة الشمس.

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