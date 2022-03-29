شؤون فلسطينية

غزة: "الشبيبة" تعلن التوافق مع إدارة الأزهر بشأن العديد من المطالب والقضايا الطلابية

غزة: "الشبيبة" تعلن التوافق مع إدارة الأزهر بشأن العديد من المطالب والقضايا الطلابية
جامعة الأزهر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلنت من خلاله، إنجازها العديد من القضايا والمطالب الطلابية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في إطار المسؤولية الطلابية والوطنية تجاه الطلبة، وبعد جهد طويل وحريص، ونتيجة لإصرار قيادة حركة الشبيبة وموقفها الصلب المتمسك بتنفيذ مطالب الطلبة وصون حقوقهم، فإن حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة تعلن عن التوافق مع إدارة الجامعة على إنجاز العديد من المطالب والقضايا الطلابية، بعد حوار إيجابي أبدت فيه إدارة الجامعة مرونة عالية نثمنها في الحركة، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
 
أولاً: تسوية أوضاع الطلبة الذين لم يتقدموا للمتطلبات بسبب إغلاق الموُدل خلال الفصل الدراسي الأول وتمكينهم من تقديم الامتحانات وترتيب موعدها خلال الأسبوع القادم.

ثانياً: التوافق على معالجة مشاكل "الطلبة" الذين لم يتقدموا للأنشطة والواجبات خلال الفصل الدراسي الأول، أثناء إعادة الواجبات التي تم التوافق عليها مع إدارة الجامعة على فتح المودل في حينه، ولم يتمكنوا من التقدم لها بسبب عدم إدراج الواجبات خلال فترة الإعادة على أن يتم دراسة الحالات وحصر الأسماء من خلال لجان الحركة بالكليات ومن ثم تقديمها للإدارة.

ثالثاً: رفع شرط تقديم طلب التخرج على صفحة الطالب المرتبط بدفع رسوم أخر فصل دراسي.

رابعاً: عدم ربط الخدمات الطلابية بتسديد كامل الرسوم حيث أصبح بإمكان الطالب الاستفادة من الخدمات الطلابية بقيمة المبلغ المدفوع. 

خامساً: تفعيل الإعفاء الأخوي بأثر رجعي لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة.

سادساً: إلغاء اشتراك "اللوكرات" الخاص بطلبة طب الأسنان.

سابعاً: التوافق مع إدارة الجامعة على عودة رسوم الخدمات التالية التي تم رفعها بقرار مجلس الجامعة مؤخراً إلى ما كانت عليه في السابق:

- شهادة التخرج (عربي) من 15 دينار اردني إلى 5 دينار أردني.

- شهادة التخرج(انجليزي) من 15 دينار أردني إلى 5 دينار اردني.

- إفادة دراسة نظامي من 10 شيكل إلى 5 شيكل.

- إفادة تخرج لمن لا يوجد عليه رسوم مستحقة من 10 شيكل الى 5 شيكل.

- إلى من يهمه الأمر "وكالة الغوث الدولية" من 3 دينار أردني إلى 1 دينار أردني.

- طلب تحويل إلى كلية أخرى من 5 دينار أردني إلى 2 دينار أردني.

ثامناً : إعادة تفعيل الإعفاء الرياضي لدى عمادة شؤون الطلبة خلال الفترة المقبلة.

تاسعا: الاتفاق مع إدارة الجامعة على توفير خدمة الانترنت في جميع مرافق الجامعة وخاصة الحرم الجامعي الجديد.

ختاماً: نؤكد في حركة الشبيبة الطلابية بجامعة الأزهر- غزة على الاستمرار في تحقيق كافة مطالب وحقوق الطلبة، والتمسك بنهجنا الواضح.

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