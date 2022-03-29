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دولي

تركيا تعلن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تركيا تعلن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
جانب من المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، توصل الوفدين الروسي والأوكراني في مفاوضاتهما بمدينة إسطنبول، إلى اتفاق على عدة مسائل.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي عقدت في قصر "دولمة باهتشة" الرئاسي في إسطنبول.

وأعرب تشاووش أوغلو عن بالغ امتنانه لرؤية زيادة التقارب بين الطرفين الروسي والأوكراني في كل مرحلة من مراحل المفاوضات.

وأضاف أن مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني، مؤشر على ثقة الأطراف بتركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وتابع الوزير التركي قائلا: "اليوم تم تسجيل التقدم الأكثر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحدد وزيرا خارجية البلدين مسار المسائل الأكثر صعوبة في اللقاءات القادمة.

وأكد تشاووش أوغلو أن المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بذلوا جهودا دبلوماسية كبيرة منذ اندلاع الصراع بين الجانبين، بهدف تهدئة الوضع ومنع التصعيد.

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